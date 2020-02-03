Semih Özsoy: Motivasyonumuz daha da arttı

Başkan vekili Semih Özsoy, şampiyon olacaklarını söyledi. Trabzon'da hakem hataları sonucu kaybettiklerini belirten sarı-lacivertli yönetici şöyle konuştu: "Muriç'in golünde faul çaldığı pozisyon inanılır gibi değildi. İkinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması, bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Ersun hocamızı, oyuncularımızı kutluyoruz. Deplasmanda uzun yıllardır istatistikler bu kadar lehimize bir ortamda kaybetmek bizi üzdü. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Bu haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu. Kesinlikle biz şampiyon olacağız."