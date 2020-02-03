Semih Özsoy: Motivasyonumuz daha da arttı
Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada takımın şampiyon olacağını söyledi.
Başkan vekili Semih Özsoy, şampiyon olacaklarını söyledi. Trabzon'da hakem hataları sonucu kaybettiklerini belirten sarı-lacivertli yönetici şöyle konuştu: "Muriç'in golünde faul çaldığı pozisyon inanılır gibi değildi. İkinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması, bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Ersun hocamızı, oyuncularımızı kutluyoruz. Deplasmanda uzun yıllardır istatistikler bu kadar lehimize bir ortamda kaybetmek bizi üzdü. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Bu haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu. Kesinlikle biz şampiyon olacağız."
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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