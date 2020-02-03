Koç’a hakaret edene işlem

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'da stada giriş yaptığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü dün, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü hakaret eden S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.