Koç’a hakaret edene işlem
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'da stada giriş yaptığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü dün, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü hakaret eden S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzon'da stada giriş yaptığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü dün, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü hakaret eden S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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