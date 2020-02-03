Koç’a hakaret edene işlem - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Koç’a hakaret edene işlem

Koç’a hakaret edene işlem

Koç’a hakaret edene işlem

Başkanı , 'da stada giriş yaptığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. dün, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü hakaret eden S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

Başkanı , 'da stada giriş yaptığı sırada bazı taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. dün, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sözlü hakaret eden S.K. isimli şahsa 6222 sayılı kanunun 14/1 maddesine istinaden işlem yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

  1. 3.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Koç’a hakaret edene işlem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN