Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından dev bilanço ortaya çıktı. Galatasaray, Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil ederken, Fenerbahçe sadece Simon Falette'ye imzayı attırabildi. 2019-20 ara transfer sezonunun kısır geçmesi bir yana, son 10 sezonluk transfer istatistiğine bakıldığında, harcanan milyonlar dudak uçuklatan cinsten oldu. Buna göre Galatasaray, son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp olurken, sarı kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti! İşte o rapor...

2 Şubat 2020 Pazar 12:38 Güncelleme: 02.02.2020 13:27
Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

Türkiye'de bir ara transfer dönemi daha sona ererken kulüplerimiz çok sayıda futbolcuyu kadrosuna kattı. Birçok isimle de yollar ayrıldı. Son 10 yıl genelinde ortaya çıkan kar-zarar tablosu ise iç karartıcı cinstendi. Ortada "kar" namına hiçbir şey bulunmuyordu.

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Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

Galatasaray son 10 yılda aldığı ve sattığı futbolcuların karşılığında 104.7 milyon euro zarar etti. Sarı-Kırmızılılar'ın arkasında 102.2 milyon euro zararla Fenerbahçe bulunuyor.

Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son 10 sezonda kadrosuna kattığı en pahalı futbolcular. (İlk 2 isim baz alınmıştır)

Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

GALATASARAY

2009-10

ABDUL KADER KEITA - 7.5 MİLYON EURO

Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

ELANO - 7 MİLYON EURO

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