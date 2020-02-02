Açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de milyonlar havaya uçtu

Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından dev bilanço ortaya çıktı. Galatasaray, Henry Onyekuru, Jesse Sekidika ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna dahil ederken, Fenerbahçe sadece Simon Falette'ye imzayı attırabildi. 2019-20 ara transfer sezonunun kısır geçmesi bir yana, son 10 sezonluk transfer istatistiğine bakıldığında, harcanan milyonlar dudak uçuklatan cinsten oldu. Buna göre Galatasaray, son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp olurken, sarı kırmızılıları ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti! İşte o rapor...