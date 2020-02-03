Fenerbahçe şampiyon gibi karşılandı

Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek dört maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de oynanan güzel futbol teselli oldu. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibi karşısında taraftarından yoksun olmasına rağmen hemen bütün istatistiklerde üstünlük sağladı. Topla oynamada yüzde 64'e 36, şut sayısında 23'e 16, isabetli şutta 9'a 4, pasta 518'e 278, kornerde 10'a 6 gibi önemli hakimiyet kuran Kanarya'da yenilgi 'hakem hataları' ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarına bağlandı.



LiG UZUN FiKSTÜR LEHiMiZE

Teknik heyet ve oyuncular maçtan sonra şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürme konusunda söz birliği yaptı. Ersun Yanal, bu kadar üstün oynadıkları bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Önümüzde oynanacak daha çok maç var. Futbola olan katkımızla, duruşumuzla mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde son sözü F.ahçe söyleyecek" dedi. Fikstür avantajı en önemli koz. 6 deplasmanı kalan Kanarya, kalan 14 haftada sadece 4 kez İstanbul dışına çıkacak.



İŞTE O TABLO

İSTATISTIK TRABZON F.BAHÇE

TOPLAM ŞUT: 16 23

İSABETLİ ŞUT: 4 9

TOPLA OYNAMA: %36 %64

TOPLAM PAS: 278 518

PAS İSABETİ: %74 %86

KORNER: 6 10