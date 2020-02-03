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03 Şubat 2020, Pazartesi
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şampiyon gibi karşılandı

Fenerbahçe şampiyon gibi karşılandı

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynamasına rağmen ’a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Yanal, son sözü kendilerinin söyleyeceğini belirtti.

Süper Lig'de 'a deplasmanda 2-1 yenilerek dört maçlık galibiyet serisi son bulan 'de oynanan güzel teselli oldu. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibi karşısında taraftarından yoksun olmasına rağmen hemen bütün istatistiklerde üstünlük sağladı. Topla oynamada yüzde 64'e 36, şut sayısında 23'e 16, isabetli şutta 9'a 4, pasta 518'e 278, kornerde 10'a 6 gibi önemli hakimiyet kuran Kanarya'da yenilgi 'hakem hataları' ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarına bağlandı.

LiG UZUN FiKSTÜR LEHiMiZE
Teknik heyet ve oyuncular maçtan sonra şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürme konusunda söz birliği yaptı. , bu kadar üstün oynadıkları bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Önümüzde oynanacak daha çok maç var. Futbola olan katkımızla, duruşumuzla mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde son sözü F.ahçe söyleyecek" dedi. Fikstür avantajı en önemli koz. 6 deplasmanı kalan Kanarya, kalan 14 haftada sadece 4 kez dışına çıkacak.

İŞTE O TABLO
İSTATISTIK F.BAHÇE
TOPLAM ŞUT: 16 23
İSABETLİ ŞUT: 4 9
TOPLA OYNAMA: %36 %64
TOPLAM PAS: 278 518
PAS İSABETİ: %74 %86
KORNER: 6 10

  1. 3.2.2020
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