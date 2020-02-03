Fenerbahçe şampiyon gibi karşılandı
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynamasına rağmen Trabzon’a istatistiklerde büyük üstünlük sağladı. Yanal, son sözü kendilerinin söyleyeceğini belirtti.
Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek dört maçlık galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de oynanan güzel futbol teselli oldu. Sarı-lacivertli takım, güçlü rakibi karşısında taraftarından yoksun olmasına rağmen hemen bütün istatistiklerde üstünlük sağladı. Topla oynamada yüzde 64'e 36, şut sayısında 23'e 16, isabetli şutta 9'a 4, pasta 518'e 278, kornerde 10'a 6 gibi önemli hakimiyet kuran Kanarya'da yenilgi 'hakem hataları' ve kaleci Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarına bağlandı.
LiG UZUN FiKSTÜR LEHiMiZE
Teknik heyet ve oyuncular maçtan sonra şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdürme konusunda söz birliği yaptı. Ersun Yanal, bu kadar üstün oynadıkları bir karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Önümüzde oynanacak daha çok maç var. Futbola olan katkımızla, duruşumuzla mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde son sözü F.ahçe söyleyecek" dedi. Fikstür avantajı en önemli koz. 6 deplasmanı kalan Kanarya, kalan 14 haftada sadece 4 kez İstanbul dışına çıkacak.
İŞTE O TABLO
İSTATISTIK TRABZON F.BAHÇE
TOPLAM ŞUT: 16 23
İSABETLİ ŞUT: 4 9
TOPLA OYNAMA: %36 %64
TOPLAM PAS: 278 518
PAS İSABETİ: %74 %86
KORNER: 6 10
- 3.2.2020
-
Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
Fenerbahçe şampiyon gibi karşılandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.