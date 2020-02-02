Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, mücadeleden Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, hem lig sıralamasında sarı lacivertlilerin önüne geçti, hem de psikolojik üstünlüğü sağladı... Hakem Ali Palabıyık'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Emre Belözoğlu ve Trabzonsporlu futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı! İşte o anlar...

2 Şubat 2020 Pazar 10:18 Güncelleme: 02.02.2020 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





