Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galeri Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...

Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, mücadeleden Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, hem lig sıralamasında sarı lacivertlilerin önüne geçti, hem de psikolojik üstünlüğü sağladı... Hakem Ali Palabıyık'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Emre Belözoğlu ve Trabzonsporlu futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı! İşte o anlar...
2 Şubat 2020 Pazar 10:18 Güncelleme: 02.02.2020 10:24
Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadyumu, nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor, taraftarı önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlarken, 1-0 geriden geldi ve 2-1'lik skorla 3 puana uzandı.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...

Bordo mavililer, bu skorla şampiyonluk yolundaki rakibine büyük bir çelme taktı ve lig sıralamasında önüne geçti. Gol perdesini henüz 1. dakikada Fenerbahçeli yıldız Max Kruse açarken, Trabzonspor Sörloth'un 15. dakikada attığı golle cevap verdi. Bordo mavililerde 2. golü başarılı sol bek Filip Novak 32. dakikada kaydederken, mücadele bu skorla sona erdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Öte yandan maçın bitiş düdüğüyle beraber ortam gerildi... Maçın son dakikasında Emre Belözoğlu'nun faulü sonrası hakem Ali Palabıyık düdüğünü çaldı.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...

Emre'ye sarı kart gösteren Palabıyık, Gustavo'ya itirazı nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası olay! Emre Belözoğlu...

Saniyeler sonra maç sona ererken pozisyonun tansiyonu devam etti.

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