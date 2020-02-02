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Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası saha karıştı! Emre Belözoğlu...
Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Akyazı Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, mücadeleden Sörloth ve Novak'ın golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrılırken, hem lig sıralamasında sarı lacivertlilerin önüne geçti, hem de psikolojik üstünlüğü sağladı... Hakem Ali Palabıyık'ın maçın bitiş düdüğünü çalmasının ardından Emre Belözoğlu ve Trabzonsporlu futbolcular arasında büyük bir gerilim yaşandı! İşte o anlar...
2 Şubat 2020 Pazar 10:18 Güncelleme: 02.02.2020 10:24
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Bordo mavililer, bu skorla şampiyonluk yolundaki rakibine büyük bir çelme taktı ve lig sıralamasında önüne geçti. Gol perdesini henüz 1. dakikada Fenerbahçeli yıldız Max Kruse açarken, Trabzonspor Sörloth'un 15. dakikada attığı golle cevap verdi. Bordo mavililerde 2. golü başarılı sol bek Filip Novak 32. dakikada kaydederken, mücadele bu skorla sona erdi.
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