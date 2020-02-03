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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Frey attı kızardı!

Frey attı kızardı!

olarak 'de forma giyen F.Bahçeli , takımının 2'de Sandhausen'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı. forvet, 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Frey 17. maçında 5. golünü atarken, Nürnberg 22 puana yükseldi.

olarak 'de forma giyen F.Bahçeli , takımının 2'de Sandhausen'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı. forvet, 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Frey 17. maçında 5. golünü atarken, Nürnberg 22 puana yükseldi.

  1. 3.2.2020
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