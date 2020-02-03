Frey attı kızardı!
Kiralık olarak Nürnberg'de forma giyen F.Bahçeli Michael Frey, takımının Bundesliga 2'de Sandhausen'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı. İsviçreli forvet, 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Frey 17. maçında 5. golünü atarken, Nürnberg 22 puana yükseldi.
Kiralık olarak Nürnberg'de forma giyen F.Bahçeli Michael Frey, takımının Bundesliga 2'de Sandhausen'i 2-0 yendiği maçta ilk golü attı. İsviçreli forvet, 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Frey 17. maçında 5. golünü atarken, Nürnberg 22 puana yükseldi.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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