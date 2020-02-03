Kırklareli için topbaşı
Kırklarelispor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.
Kırklarelispor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.
- 3.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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