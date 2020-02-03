Kırklareli için topbaşı

Kırklarelispor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.