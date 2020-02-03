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03 Şubat 2020, Pazartesi
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için topbaşı

Kırklareli için topbaşı

Kırklarelispor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. 'ndeki idmanda karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırklarelispor maçının hazırlıkları ara vermeden başladı. 'ndeki idmanda karşısında ilk 11'de forma giyenler rejenerasyon çalışması ile yetindi. Diğer oyuncular top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

  1. 3.2.2020
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