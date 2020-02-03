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03 Şubat 2020, Pazartesi
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'nin kupa maçına Karaoğlan

Fenerbahçe'nin kupa maçına Karaoğlan

'nda Kırklarelispor ile arasında oynanacak ilk maçını yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ve üstlenecekler.

'nda Kırklarelispor ile arasında oynanacak ilk maçını yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ve üstlenecekler. Çarşamba günü Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

  1. 3.2.2020
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