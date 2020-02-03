Fenerbahçe'nin kupa maçına Karaoğlan
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final ilk maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar üstlenecekler.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak çeyrek final ilk maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mustafa Savranlar üstlenecekler. Çarşamba günü Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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