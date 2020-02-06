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06 Şubat 2020, Perşembe
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maçı sonrası flaş karar! ...

Türkiye Kupası maçı sonrası flaş karar! Mevlüt Erdinç...

'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü futbolcu , sezon içerisinde ligde çok fazla forma şansı bulamamıştı. Sarı-lacivertli yönetim oyuncuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

'nin sezon başında 'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı , ligde beklediği süreyi bulamadı. 'de 4 maçta toplam 35 dakika süre alan tecrübeli isim takıma skor katkısı sağlayamadı.

Ancak Ziraat 'nda forma giydiği 5 maçta gösterdiği performansla, camiayı mutlu eden deneyimli futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Yönetimi'nin, milli oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı ifade edildi.

doğumlu olan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç, futbol kariyerine Sochaux altyapısında başladı. Kariyerinde , Rennes, Hannover, Metz, ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. A Milli Takım'ın formasını da terleten deneyimli isim, çıktığı 35 maçta 8 gol kaydetti.

  1. 06.02.2020
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