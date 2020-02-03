Falette kupada sahne alacak
Lisansı çıkan ancak Trabzon'da yedek soyunan Simon Falette sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. Ersun Yanal'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor.
Lisansı çıkan ancak Trabzon'da yedek soyunan Simon Falette sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. Ersun Yanal'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor. Falette, oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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