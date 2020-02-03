Falette kupada sahne alacak

Lisansı çıkan ancak Trabzon'da yedek soyunan Simon Falette sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. Ersun Yanal'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor. Falette, oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.