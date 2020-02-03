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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Falette kupada sahne alacak

Falette kupada sahne alacak

Lisansı çıkan ancak 'da yedek soyunan sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. 'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor.

Lisansı çıkan ancak 'da yedek soyunan sarı-lacivertli forma ile siftahı kupada yapacak. 'ın Kırklarelispor karşısında savunmayı Falette ve Rami ikilisinden kurması bekleniyor. Falette, oynamak için sabırsızlandığını belirterek, "'nin hedeflerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

  1. 3.2.2020
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