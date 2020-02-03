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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Hasan Ali geri sayıma geçti

Hasan Ali geri sayıma geçti

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, bugünden itibaren antrenmanlara dahil olması bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, bugünden itibaren antrenmanlara dahil olması bekleniyor. Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.

  1. 3.2.2020
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