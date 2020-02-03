Hasan Ali geri sayıma geçti

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Hasan Ali Kaldırım geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta bir bölümde de olsa takımla çalışmalara katılan tecrübeli oyuncunun, bugünden itibaren antrenmanlara dahil olması bekleniyor. Hasan Ali'nin kupa sınavında olmasa bile Aytemiz Alanyaspor ile hafta sonu oynanacak lig maçının kadrosunda yer alma ihtimali yüksek.