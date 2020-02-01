Fenerbahçe'de Gustavo kırmızı kart gördü! Kırklarelispor maçında yok
Süper Lig'in 20. haftasında dev derbi maçında Trabzonspor'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin hafta içindeki Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına kötü bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gören Brezilyalı yıldız, 90+7. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun alanını terk etmek zorunda kaldı. Luiz Gustavo gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü ve hafta içindeki Türkiye Kupası maçı olan Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.
- 01.02.2020
- Güncelleme: 01.02.2020 22:06
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'de Gustavo kırmızı kart gördü! Kırklarelispor maçında yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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