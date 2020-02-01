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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'de Gustavo kırmızı kart gördü! Kırklarelispor maçında yok

Fenerbahçe'de Gustavo kırmızı kart gördü! Kırklarelispor maçında yok

'in 20. haftasında dev derbi maçında 'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Brezilyalı futbolcu Fenerbahçe'nin hafta içindeki Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.

'de şoku yaşanıyor. 'de ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına kötü bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 72. dakikada 'ya müdahalesinin ardından gören Brezilyalı yıldız, 90+7. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun alanını terk etmek zorunda kaldı. Luiz Gustavo gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü ve hafta içindeki Türkiye Kupası maçı olan Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 22:06
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