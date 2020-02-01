Fenerbahçe'de Gustavo kırmızı kart gördü! Kırklarelispor maçında yok

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına kötü bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gören Brezilyalı yıldız, 90+7. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun alanını terk etmek zorunda kaldı. Luiz Gustavo gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü ve hafta içindeki Türkiye Kupası maçı olan Kırklarelispor maçında forma giyemeyecek.