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01 Şubat 2020, Cumartesi
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: Son sözü söyleyecek

Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

'in 20. haftasında , deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan , "O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek" ifadelerini kullandı.

'in 20. haftasında 'a 2-1 mağlup olan 'de , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik."

"Ne olursa olun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek."

"Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek."

  1. 01.02.2020
  2. Güncelleme: 01.02.2020 23:19
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