Ersun Yanal: Son sözü Fenerbahçe söyleyecek

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"Bu kadar gol pozisyona girdiğimiz, %36'ya %64 topa sahip olduğumuz maç ama ne yazık ki kaybettik. Bir tane de nizami gol atarak kaybettik."

"Ne olursa olun sonunda istediğimizi alacağız. Sadece top çizgiden geçmedi. Ligde daha çok maç var. O oldu, bu oldu diye konuşmak için erken. Fenerbahçe bu yarışta birilerine son sözü söyletmeden, son sözü söyleyecek."

"Fenerbahçe'nin yaptığı mücadeleyi gördünüz, bu mücadeleye herkes saygı duymalı. Fenerbahçe bu mücadelenin de daha iyisini yapacak ve bu ligin son sözünü de Fenerbahçe söyleyecek."