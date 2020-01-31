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31 Ocak 2020, Cuma
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Yolculuk bugün

Yolculuk bugün

Sarı-lacivertliler bugün son çalışmasını yaptıktan sonra 'a hareket edecek. Kafilede başkan ve yöneticilerin de yer alması bekleniyor. Takım yarın akşam oynanacak derbi mücadelesinin ardından beklemeden 'a geri dönecek.

Sarı-lacivertliler bugün son çalışmasını yaptıktan sonra 'a hareket edecek. Kafilede başkan ve yöneticilerin de yer alması bekleniyor. Takım yarın akşam oynanacak derbi mücadelesinin ardından beklemeden 'a geri dönecek.

  1. 31.1.2020
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