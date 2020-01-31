Yolculuk bugün
Sarı-lacivertliler bugün son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a hareket edecek. Kafilede başkan Ali Koç ve yöneticilerin de yer alması bekleniyor. Takım yarın akşam oynanacak derbi mücadelesinin ardından beklemeden İstanbul'a geri dönecek.
Sarı-lacivertliler bugün son çalışmasını yaptıktan sonra Trabzon'a hareket edecek. Kafilede başkan Ali Koç ve yöneticilerin de yer alması bekleniyor. Takım yarın akşam oynanacak derbi mücadelesinin ardından beklemeden İstanbul'a geri dönecek.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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