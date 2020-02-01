Rıdvan Dilmen: Golden önce hakem hata yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor 'un sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği Maç sonrası Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları

"SÖRLOTH MÜTHİŞ FUTBOL OYNADI"



"Bir santrfor izliyoruz bugün, bir takıma bedel. Sörloth müthiş futbol oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta 'Aferin Ali Palabıyık' derken, autu korner verdi ve o da gol oldu. Sörloth'tan çıkan topa korner verdi. Yanlış bir karardı. Korner olmamış olsaydı, o oyuncular orada olmayacaktı. Skoru değiştirecek ciddi hata yaptı."

"UĞURCAN 5-6 TANE MÜTHİŞ TOP ÇIKARDI"



'Kaliteli başlayan maç kör dövüşüne döndü. Fenerbahçe oturaklı başladı, ilk atağında gol attı. Biraz pası güçlendirebilse oyunu tutabilirdi. Trabzonspor sadece ve sadece mücadele etti. Fenerbahçe oyunun son bölümüne doğru iyice karmakarışık bir düzendeydi. Bu kadar savunma zaafı vardı Trabzon'da, belki Hüseyin ile Campi'yi bir daha sahada görmeyeceğiz. Son bölüme baktığımızda ağır siklet maçı gibiydi. Maçın özeti basit, atan ve tutan. Uğurcan 5-6 tane müthiş top çıkardı.''

"ALİ PALABIYIK'IN HATASI SONRASI TRABZONSPOR 2. GOLÜ BULDU"

''Müthiş oynayan bir santrfor, Sörloth hakikaten harika oynadı. Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla en vasat oyununu oynadı. Fenerbahçe deplasmanda hiç girmediği kadar gol girişimi ve pozisyon buldu. Aslında ezici bir oyun üstünlüğü yoktu maçta, Fenerbahçe'nin hata yapmasını bekledi Trabzon. Trabzonspor bugün Fenerbahçe karşısında iyi oynamadı, mücadele etti. Hakem bir anda autu korner verdi, Sörloth'un omzundan top dışarı gitti, korner geldi. Hava topu için gelen Campi ve Novak oradaydı, dönmelerine gerek kalmamıştı, Ali Palabıyık'ın hatası sonrası Trabzonspor 2. golü buldu"

"GALATASARAY MAÇINDA OLDUĞU GİBİ..."



''Muriqi geldiğinden beri en vasat oyununu oynadı, Kruse fizik olarak zaten böyle bir oyuncu. Oyuna baktığımızda Fenerbahçe'nin rahat 1 puan alabileceği bir pozisyondu. Maç sonunda Kruse'nin, Uğurcan'a değmediği pozisyon var, faul çaldı. Ali Palabıyık, Kruse ve Uğurcan'ın sonda bir pozisyonu var, çok erken düdük çaldı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi. Benim gördüğüm gibi pozisyon faul değilse, o da skoru etkileyecek bir olay"

"MAÇTA İKİ YILDIZ VARDI"



''Hakemin kötüye gittiği maçta iki yıldız vardı, biri Uğurcan, biri Sörloth. Trabzonspor, Fenerbahçe'nin 1 puan önüne geçti. Çok avantajlı gözüken Fenerbahçe desek de, transfer de yapamadı ama şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe. Net olan tek şey, Trabzonspor'un 2. golü öncesinde, top Sörloth'tan çıktı ve korner değildi"