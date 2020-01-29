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29 Ocak 2020, Çarşamba
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bekleyişi!

Theophile bekleyişi!

döneminin sonu yaklaşırken Fırtına, ’in 30 yaşındaki stoperi için bastırıyor. cevap bekleniyor.

Fırtınası orta sahasını Badou Ndiaye, kanadını ise ile güçlendirmişti. Stoper de arayan bordomavililer birçok isimle görüştü ancak hiçbirini imza aşamasına getiremedi. Son olarak Kevin -Catherine ile temas kuran , kulübü 'den cevap bekliyor. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bittiği için Karadeniz ekibi Dinamo Zagreb'e düşük bir bedel önermişti. Hırvat kulübünden en geç bugün cevap bekleniyor. Lille'in stoperi Adama Soumaoro ile ilgilenen bordo-mavililer bu transferde olumlu bir ilerleme kaydedemeyince rotasını Theophile'e kırmıştı. Fırtına son ana kadar fırsat transferi kovalayacak.
  1. 29.1.2020
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