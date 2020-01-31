Trabzonspor Manuel da Costa'yla anlaştı!
Transferin hareketli takımı Trabzonspor, defansa bir takviye daha yaptı. Bordo-mavili takım Portekiz asıllı Faslı stoper Manuel da Costa'yla anlaşma sağladı.
Ara transfer döneminde kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Son dakika bilgisine göre bordo-mavili takım son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa'yla her konuda anlaşma sağladı.
33 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Da Costa'yla resmi sözleşme imzalayacak. Deneyimli yıldızla bir dönem Galatasaray da yakından ilgilenmişti.
TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ
Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 09:27
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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