Trabzonspor Manuel da Costa'yla anlaştı!

Ara transfer döneminde kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren Trabzonspor, bir ismi daha renklerine bağladı. Son dakika bilgisine göre bordo-mavili takım son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen ve şu an kulüpsüz olan Portekiz asıllı Faslı futbolcu Manuel da Costa'yla her konuda anlaşma sağladı.

33 yaşındaki deneyimli futbolcuyu Trabzon'a getiren bordo-mavililer, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Da Costa'yla resmi sözleşme imzalayacak. Deneyimli yıldızla bir dönem Galatasaray da yakından ilgilenmişti.

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE FORMA GİYDİ

Futbola Fransız ekibi Nancy'de başlayan Manuel da Costa, kariyerinde Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Sivasspor, Olympiakos ve Başakşehir gibi takımlarda forma giydi. 33 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı ile 31 maça çıktı.