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29 Ocak 2020, Çarşamba
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3.5 dakikada biletler bitti

3.5 dakikada biletler bitti

taraftarı, derbisini bekliyor. Bordo-mavili kulüp, kombineler hariç 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. ekibine gönül verenler adeta hücum etti.

taraftarı, derbisini bekliyor. Bordo-mavili kulüp, kombineler hariç 3 bin 200 bileti satışa çıkardı. ekibine gönül verenler adeta hücum etti. ve gişeler üzerinden 125 TL ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla sunulan biletler sadece 3.5 dakika içinde tükendi. Trabzonspor sezon başında 33 bin kombine satmıştı. Bordo-mavili taraftarlar ise Fenerbahçe taraftarının gelmeyecek olması sebebiyle deplasman tribünü biletlerinin de satışa çıkarılmasını istiyor. Trabzonspor yönetimi, deplasman tribünü biletlerinin satışa çıkarılması için başvuru yaptı. İzin çıkarsa bu bölüm de satılacak.
  1. 29.1.2020
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