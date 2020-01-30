Transfer gözdesi duyurdu! ''Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istiyorum''

Transferin suskun takımı Fenerbahçe bir yandan takıma katılacak isimler için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda TFF'nin belirlediği harcama limitleri yönetimin elini kolunu bağlamış ve hareket alanını sınırlamıştı.