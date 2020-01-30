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Transfer gözdesi duyurdu! ''Fenerbahçe'ye gitmeyi çok istiyorum''
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım ara transfer döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limitlerine uyma konusunda titiz davranırken, yalnızca stoper bölgesine Simon Falette'yi transfer etmişti. Sol bek arayışlarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar, Ersun Yanal'ın gözdesi için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı. Yıldız sol bek, kulübüne Fenerbahçe'de oynamak istediğini bildirdi.
30 Ocak 2020 Perşembe 21:17
Güncelleme: 30.01.2020 22:36
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Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe atağa kalktı. Sarı-lacivertli takım Simon Falette'nin lisansını çıkarırken, sol bek transferi için de girişimlerini hızlandırdı.
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Transferin suskun takımı Fenerbahçe bir yandan takıma katılacak isimler için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli takımda TFF'nin belirlediği harcama limitleri yönetimin elini kolunu bağlamış ve hareket alanını sınırlamıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle bir sol bek takviyesi istemesinden sonra bu konuda büyük uğraş veren yönetim, Milan Kulübü'nden Ricardo Rodriguez'in transferi için tüm şartları zorlamıştı.
İsviçreli futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, harcama limitleri engeline takılmış ve Ricardo Rodriguez, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV ile imza aşamasına gelmişti.
Transfer yapma konusunda hala sorun yaşayan Fenerbahçe'de ara transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala hareketlilik başladı. Sarı-lacivertliler, transferde son ana kadar Miha Zajc ve Alper Potuk'a gelen teklifleri değerlendirecek ve bu teklifler istenilen rakama ulaşırsa oyuncu satışı gerçekleşecek.