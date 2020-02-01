Simon Falette'den derbi yorumu!
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Derbi öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, açıklamalarda bulundu.
İşte Simon Falette'nin açıklamaları:
Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz.
- 01.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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