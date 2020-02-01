Simon Falette'den derbi yorumu!

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette, açıklamalarda bulundu.

İşte Simon Falette'nin açıklamaları:

Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz.