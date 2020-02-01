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01 Şubat 2020, Cumartesi
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'den derbi yorumu!

Simon Falette'den derbi yorumu!

'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde 'yi ağırlıyor. Derbi öncesi Fenerbahçe'nin yeni transferi , açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçı öncesi 'nin yeni transferi , açıklamalarda bulundu.

İşte Simon Falette'nin açıklamaları:

Lisansım çıktığı için mutluyum. Tabii ki hedefim Fenerbahçe'nin hedeflerine katkı sağlamak olacaktır. Benim ilk derbim olacak. Arkadaşlarımı destekleyeceğim. En iyi sonuçla ayrılıp ligin sonrasına olumlu bakmak istiyoruz.

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  1. 01.02.2020
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