Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 20. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Ligde zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavili takım karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Spor yazarları da bu kritik maçı değerlendirdi. Yıldız isme büyük övgü vardı. İşte o yorumlar...
ZEKİ UZUNDURUKAN - TRABZONSPOR AKILLI OYNADI
Trabzonspor maça adeta 1-0 yenik başladı. Golde Obi Mikel'in büyük hatası vardı. Bu gol, Fenerbahçe'ye en zor deplasman maçında enerji katarken; Trabzonsporlu oyuncuların uzun süre bocalamasına neden oldu. Ama tribünlerin enerjisi ve müthiş desteği olağanüstüydü. Bu destek, takıma hayat verdi. Sezonun en büyük golcüsü Sörloth'un sahne almasıyla bordo mavililer art arda 2 güzel gol buldu.
İlk yarının sonlarında Fenerbahçe, Trabzonspor kalesinde büyük baskı kurdu. Bu baskıda bu kez kaleci Uğurcan sahneye çıkarak skoru tuttu. Uğurcan bir ahtapot gibiydi. 4'ü çok net 8 kurtarışla gecenin kahramanlarından biri oldu. Trabzonspor'da ilk yarıda orta alan çok aksadı. Yusuf Sarı da çok etkisiz kaldı. "Abdulkadir Parmak ve Guilherme ilk 11 çıksaydı daha iyi olur muydu?" dedim kendi kendime... Hüseyin hoca, ilk yarının etkisiz ismi Yusuf'u çıkararak Guilherme hamlesi ile 2. yarıya başladı. Çok doğru bir değişiklikti bu.
"VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?"
Maçın hakemi Ali Palabıyık ucuz kartlar çıkardı. Yanlış kararları ile özellikle Trabzonsporlu oyuncuları gerdi. İkinci yarıya Fenerbahçe daha baskılı başladı. Guilherme oyuna girer girmez farkını ortaya koydu. Takımı atağa kaldırdı, ileride top tuttu. Etkili şutlar attı. Trabzonspor'un faul gerekçesiyle sayılmayan bir golü vardı. Pozisyonda Gustavo yerde kaldı ama faul yoktu. Gol verilmeliydi. VAR neden devreye girmedi? İnanılır gibi değil.
"İYİ BİR HAKEM OLSA SERDAR AZİZ KIRMIZI GÖRÜRDÜ"
Ersun Yanal; Dirar ve Tolga'yı çıkararak Emre ve Deniz hamlesini yaptı. Trabzonspor o dakikalarda oyunu soğutup, Fenerbahçe'nin baskısını kırdı. Ekuban'ın yerine Sturridge değişikliği de doğruydu. İki teknik adam da doğru değişiklikler yaptı. Hakem, hava topu mücadelesinde Serdar Aziz'in Sörloth'a dirseğinde de sarı kartı es geçti. Sonrasında yine Sörloth'un yüzüne kramponu geldi Serdar'ın ama yine sarı yok. Serdar Aziz, dün iyi bir hakem olsaydı kırmızı kartı görürdü. Son bölümde Trabzonspor çok geriye yaslandı, Fenerbahçe'nin topla oynamasına izin verdi. Son dakikalarda iyi savunma yaptı Trabzonspor.
EMRE BOL - TUTANIN İYİ OLACAK
Uzun zamandır böyle güzel, tempolu bir derbi izlememiştim. Top bir o kalede, bir bu kalede... Heyecan tavan yaptı tavan... Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim; maçın sonucunu önce kaleciler, sonra da forvetler belirledi. Vedat ve Sörloth sezon başından bu yana karşılaştırdığımız isimler... Özellikle ilk yarıda Sörloth'un Vedat'a oranla daha ağır bastığını söylemek gerek. İlk 35 dakika Vedat neredeyse sahada yokken, çok da iyi oynamayan Trabzonspor'da Sörloth takımının gollerinde baş roldeydi. Hakem Ali Palabıyık genel olarak iyi bir maç yönetse de yanlış korner kararıyla Fenerbahçe'nin golü yemesine neden oldu. Yahu korner de yanlış karar verse ne olacak demeyin, bak işte sonuca etki ediyor.