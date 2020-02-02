Spor yazarları Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL - TUTANIN İYİ OLACAK

Uzun zamandır böyle güzel, tempolu bir derbi izlememiştim. Top bir o kalede, bir bu kalede... Heyecan tavan yaptı tavan... Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim; maçın sonucunu önce kaleciler, sonra da forvetler belirledi. Vedat ve Sörloth sezon başından bu yana karşılaştırdığımız isimler... Özellikle ilk yarıda Sörloth'un Vedat'a oranla daha ağır bastığını söylemek gerek. İlk 35 dakika Vedat neredeyse sahada yokken, çok da iyi oynamayan Trabzonspor'da Sörloth takımının gollerinde baş roldeydi. Hakem Ali Palabıyık genel olarak iyi bir maç yönetse de yanlış korner kararıyla Fenerbahçe'nin golü yemesine neden oldu. Yahu korner de yanlış karar verse ne olacak demeyin, bak işte sonuca etki ediyor.