Muriç: Telafi edeceğiz

Derbide sessiz kalan Vedat Muriqi, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Kosovalı oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. Üzücü olan Trabzonspor'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. Üzgünüz ama lig bitmedi. Önümüzde bir maraton var. İnşallah haftaya Alanyaspor'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu.