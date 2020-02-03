Muriç: Telafi edeceğiz
Derbide sessiz kalan Vedat Muriqi, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Kosovalı oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. Üzücü olan Trabzonspor'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. Üzgünüz ama lig bitmedi. Önümüzde bir maraton var. İnşallah haftaya Alanyaspor'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu.
Derbide sessiz kalan Vedat Muriqi, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. Kosovalı oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. Üzücü olan Trabzonspor'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. Üzgünüz ama lig bitmedi. Önümüzde bir maraton var. İnşallah haftaya Alanyaspor'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu.
- 3.2.2020
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Sergen Yalçın: Keşke futbolcu olsaydım
Toplam 1
Yorum
santraforvet Beşiktaş hala iyi değil bugün şanslıydı kazandı ama Sergen hoca takımı etkilemiş biraz kıpırdanma var ben ışık gördüm
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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