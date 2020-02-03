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03 Şubat 2020, Pazartesi
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Muriç: Telafi edeceğiz

Muriç: Telafi edeceğiz

Derbide sessiz kalan , kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. olan 'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. ama lig bitmedi. bir maraton var. İnşallah haftaya 'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu.

Derbide sessiz kalan , kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak kaybı telafi edeceklerini söyledi. oyuncu, "4'te 4 yaparak gelmiştik. Maça çok da iyi başlayıp öne geçtik. olan 'un dıştan içe orta yapıp, gol bulduğunu çalışmıştık. İki golü de öyle yedik. ama lig bitmedi. bir maraton var. İnşallah haftaya 'u yenip bu maçı telafi edeceğiz" diye konuştu.

  1. 3.2.2020
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