Kırklarelispor - Fenerbahçe karşılaşmasından kareler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ve Fenerbahçe, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılırken, evine avantajlı döndü. Kırklareli'nde büyük bir izdihama yol açan bu karşılaşmada evlerin çatıları ve balkonları taraftarlarla doldu. İşte maçtan kareler ve öne çıkan detaylar...

5 Şubat 2020 Çarşamba 16:37 Güncelleme: 05.02.2020 17:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





