Kırklarelispor - Fenerbahçe karşılaşmasından kareler...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor ve Fenerbahçe, Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 3-0'lık üstünlükle ayrılırken, evine avantajlı döndü. Kırklareli'nde büyük bir izdihama yol açan bu karşılaşmada evlerin çatıları ve balkonları taraftarlarla doldu. İşte maçtan kareler ve öne çıkan detaylar...
5 Şubat 2020 Çarşamba 16:37
Güncelleme: 05.02.2020 17:21
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çeyrek final ilk mücadelesinde GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, eşleşmenin ilk ayağında büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.
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Futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleriyle sürüyor. Çeyrek final ilk karşılaşmasında GMG Kırklarelispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.
Karşılaşma konuk ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertliler bu skorla bir üst tur için büyük avantaj elde etti. Karşılaşmanın 2 golünü Mevlüt Erdinç kaydederken, 3. gol, Kırklarelisporlu oyuncu İbrahim Sürgülü'nün talihsiz vuruşu sonucu geldi.
Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi taraftarlar çatılardan izlerken ortaya tehlikeli görüntüler çıktı. Maçın devre arasında ise soyunma odası yolunda enteresan görüntüler yayıncı kuruluş A Spor'un kameralarına takıldı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Atatürk Stadı çevresinde uzun kuyruklar meydana gelirken, stat kapılarında da izdiham oluştu.