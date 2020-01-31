Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Süper Lig için transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaşadığı mali problemler nedeniyle harcama limiti engeline takılan sarı-lacivertliler, şu ana dek Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Yeni transferleri kadrosuna katabilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda olan Fenerbahçe'de Matias Zanka'nın Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere olduğu, detayları görüşmek üzere Almanya'ya gittiği öğrenildi.