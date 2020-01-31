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31 Ocak 2020, Cuma
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'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Zanka'nın 'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için 'ya gittiği öğrenildi.

Süper Lig için transfer döneminin bitmesine saatler kala 'de de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaşadığı mali problemler nedeniyle harcama limiti engeline takılan sarı-lacivertliler, şu ana dek Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Yeni transferleri kadrosuna katabilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda olan Fenerbahçe'de Matias Zanka'nın ile anlaşmak üzere olduğu, detayları görüşmek üzere 'ya gittiği öğrenildi.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 13:39
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