Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki savunma oyuncusu Zanka'nın Fortuna Düsseldorf'a takımı ile gerçekleştireceği transfer görüşmesi için Almanya'ya gittiği öğrenildi.
Süper Lig için transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de de transfer hareketliliği yaşanıyor. Yaşadığı mali problemler nedeniyle harcama limiti engeline takılan sarı-lacivertliler, şu ana dek Simon Falette'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Yeni transferleri kadrosuna katabilmek için bazı isimlerle yollarını ayırmak durumunda olan Fenerbahçe'de Matias Zanka'nın Fortuna Düsseldorf ile anlaşmak üzere olduğu, detayları görüşmek üzere Almanya'ya gittiği öğrenildi.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 13:39
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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