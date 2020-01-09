Fenerbahçe'de Rami ve Zanka’dan birisi yolcu!

Simon Falette ile anlaşan Fenerbahçe'de Adil Rami ve Mathias Zanka'dan birisi ile yollar ayrılacak. Öncelik Rami'de... 34 yaşındaki Fransız stoperin de gitmek istediği, kulüp bulması halinde sözleşmesinin hemen feshedileceği belirtildi. Zanka ile de eski takımı Huddersfield ve ülkesinden FC Kopenhang ilgileniyor.