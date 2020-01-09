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09 Ocak 2020, Perşembe
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'de Rami ve Zanka’dan birisi yolcu!

Fenerbahçe'de Rami ve Zanka’dan birisi yolcu!

ile anlaşan 'de ve 'dan birisi ile yollar ayrılacak. 'de... 34 yaşındaki Fransız stoperin de gitmek istediği, kulüp bulması halinde sözleşmesinin hemen feshedileceği belirtildi.

Simon Falette ile anlaşan 'de ve 'dan birisi ile yollar ayrılacak. 'de... 34 yaşındaki Fransız stoperin de gitmek istediği, kulüp bulması halinde sözleşmesinin hemen feshedileceği belirtildi. Zanka ile de eski takımı Huddersfield ve ülkesinden FC Kopenhang ilgileniyor.

  1. 9.1.2020
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