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09 Ocak 2020, Perşembe
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'den harcama limitleri için açıklama!

Fenerbahçe'den harcama limitleri için açıklama!

Sarı-lacivertliler, harcama limitleri konusunda açıklama yaptı. Süreci manipüle eden bilgilere itibar edilmemesi istenirken; , Birliği ve finans kuruluşları ile yeni anlaşma için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler, harcama limitleri konusunda açıklama yaptı. Süreci manipüle eden bilgilere itibar edilmemesi istenirken; , Birliği ve finans kuruluşları ile yeni anlaşma için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

  1. 9.1.2020
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