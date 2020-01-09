Alex veteran takımında

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, veteran takımıyla futbola geri dönüyor. 42 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, eski dünya şampiyonu boksör Macaris'in kurduğu takım ile 7 Mart'ta düzenlenecek Masters Cup'da mücadele edeceği açıklandı. Turnuvada 4 takım olacak.