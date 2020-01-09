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09 Ocak 2020, Perşembe
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veteran takımında

Alex veteran takımında

'nin efsane oyuncusu de , veteran takımıyla futbola geri dönüyor. 42 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, eski dünya şampiyonu boksör Macaris'in kurduğu takım ile 7 Mart'ta düzenlenecek 'da mücadele edeceği açıklandı. 4 takım olacak.

'nin efsane oyuncusu de , veteran takımıyla futbola geri dönüyor. 42 yaşındaki Brezilyalı yıldızın, eski dünya şampiyonu boksör Macaris'in kurduğu takım ile 7 Mart'ta düzenlenecek 'da mücadele edeceği açıklandı. 4 takım olacak.

  1. 9.1.2020
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