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09 Ocak 2020, Perşembe
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Melnjak yedekte

Melnjak yedekte

Sol bek transferinde için beklemeye geçildi. 'a teklifini yapan yönetim, İtalyan ekibini kiralama artı bonservis opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.

Sol bek transferinde için beklemeye geçildi. 'a teklifini yapan yönetim, İtalyan ekibini kiralama artı bonservis opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor. Rodriguez olmazsa rota Dario Melnjak'a dönecek. oyuncu için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'dan gelecek yanıtı bekliyor.

  1. 9.1.2020
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