Melnjak yedekte
Sol bek transferinde Ricardo Rodriguez için beklemeye geçildi. Milan'a teklifini yapan yönetim, İtalyan ekibini kiralama artı bonservis opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor.
Sol bek transferinde Ricardo Rodriguez için beklemeye geçildi. Milan'a teklifini yapan yönetim, İtalyan ekibini kiralama artı bonservis opsiyonuna ikna etmeye çalışıyor. Rodriguez olmazsa rota Dario Melnjak'a dönecek. Çaykur Rizesporlu oyuncu için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'dan gelecek yanıtı bekliyor.
- 9.1.2020
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Yorum
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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