Fenerbahçe'ye Berisha iddiası!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için de Mergim Berisha ile ilgilendiği iddia edildi. Salzburg'da forma giyen Alman golcünün menajerinin İstanbul'da olduğu belirtiliyor. 21 yaşındaki Berisha, bu sezon Avusturya 1. Ligi'nde 17 maçta 7 gol atarken, 5 tane de asist gerçekleştirdi. Kupada da 2 gol, 1 asist üreten Berisha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.