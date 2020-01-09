Fenerbahçe'ye Berisha iddiası!
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için de Mergim Berisha ile ilgilendiği iddia edildi. Salzburg'da forma giyen Alman golcünün menajerinin İstanbul'da olduğu belirtiliyor.
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için de Mergim Berisha ile ilgilendiği iddia edildi. Salzburg'da forma giyen Alman golcünün menajerinin İstanbul'da olduğu belirtiliyor. 21 yaşındaki Berisha, bu sezon Avusturya 1. Ligi'nde 17 maçta 7 gol atarken, 5 tane de asist gerçekleştirdi. Kupada da 2 gol, 1 asist üreten Berisha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- 9.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'ye Berisha iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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