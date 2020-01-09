Fenerbahçe'ye Berisha iddiası! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye Berisha iddiası!

'ye Berisha iddiası!

Fenerbahçe'ye Berisha iddiası!

atağa kalkan 'nin forvet bölgesi için de ile ilgilendiği iddia edildi. Salzburg'da forma giyen Alman golcünün menajerinin 'da olduğu belirtiliyor.

atağa kalkan 'nin forvet bölgesi için de ile ilgilendiği iddia edildi. Salzburg'da forma giyen Alman golcünün menajerinin 'da olduğu belirtiliyor. 21 yaşındaki Berisha, bu sezon 1. Ligi'nde 17 maçta 7 gol atarken, 5 tane de asist gerçekleştirdi. Kupada da 2 gol, 1 asist üreten Berisha'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

  1. 9.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Berisha iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN