Fenerbahçe'de Belek’te çifte mesai
Belek kampı devam ediyor. Sarı-lacivertliler 3. günde de çift antrenman yaptı. Sabahki idmanda önce salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirilirken oyuncular daha sonra sahaya geçerek top kapma, pas ve taktik+bireysel çalışmalar yaptı.
Akşam saatlerinde ikinci antrenmanla gün tamamlandı. Kampa gecikmeli katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla da çalışmalarda yer aldı.
LUIZ'E ÖZEL İLGİ
Ersun Yanal dün sabahki çalışmada Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Bu arada kampta tek eksik kaptan Emre Belözoğlu idi... Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için takımla çalışmalarda yer almayan tecrübeli futbolcu da dün öğleden sonra arkadaşlarına katıldı.
- 9.1.2020
- Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!
- Galatasaray'da Sedikika’dan sonra bir bomba daha! Teklif yapıldı…
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de Belek’te çifte mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.