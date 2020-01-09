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09 Ocak 2020, Perşembe
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'de ’te çifte mesai

Fenerbahçe'de Belek’te çifte mesai

kampı devam ediyor. Sarı-lacivertliler 3. günde de çift antrenman yaptı. Sabahki idmanda önce salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirilirken oyuncular daha sonra sahaya geçerek top kapma, pas ve taktik+bireysel çalışmalar yaptı.

Akşam saatlerinde ikinci antrenmanla gün tamamlandı. Kampa gecikmeli katılan , Jailson ve Mauricio Isla da çalışmalarda yer aldı.

LUIZ'E ÖZEL İLGİ
Ersun Yanal dün sabahki çalışmada Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Bu arada kampta tek eksik kaptan Emre Belözoğlu idi... Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için takımla çalışmalarda yer almayan tecrübeli futbolcu da dün öğleden sonra arkadaşlarına katıldı.

  1. 9.1.2020
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