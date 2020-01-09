Fenerbahçe'de Belek’te çifte mesai

Akşam saatlerinde ikinci antrenmanla gün tamamlandı. Kampa gecikmeli katılan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla da çalışmalarda yer aldı.



LUIZ'E ÖZEL İLGİ

Ersun Yanal dün sabahki çalışmada Luiz Gustavo ile özel olarak ilgilendi. Bu arada kampta tek eksik kaptan Emre Belözoğlu idi... Ağır gribal enfeksiyon geçirdiği için takımla çalışmalarda yer almayan tecrübeli futbolcu da dün öğleden sonra arkadaşlarına katıldı.