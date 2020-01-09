Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci: Boş mukaveleyi bile imzalarım!
Fenerbahçe'nin gurbetçi futbolcusu Tolga Ciğerci, Belek'te basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli orta saha, hazırlıkların çok iyi geçtiğini belirterek, "Her şey iyi gidiyor. 2020'ye iyi başlayacağız. 5 ay sonra bu takımla şampiyon olmak istiyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın" ifadelerini kullandı.
En iyi Mehmet Ekici ile anlaştığını, 6 ve 8 numarada daha rahat hissettiğini belirten Tolga, "Boş mukaveleye imza atarım demecin vardı. Bu doğru mu?" sorusuna, "F.Bahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Buraya koysalar tabii ki o şekilde imza atarım. Burada çok mutluyum." yanıtını verdi.
DEPLASMAN ÇOK ÖNEMLİ
Deplasmanlarda da kendi sahalarındaki gibi puan toplamaları gerektiğini belirten Tolga, Almanya'daki Türk futbolcuların milli takım tercihi konusunda, "Ben kalbimle A Milli Takım'ı seçtim. Herkesin kalbi ne diyorsa oraya gitsin. Ben Türk'üm ve Türkiye için oynamak istiyordum. İnşallah yine çağrılırım" diye konuştu
G.SARAY IÇIN YORUM YOK!
Ciğerci, Galatasaray'da yanlış tedavi edildiği için sakatlığının uzadığı iddiaları hakkında ise, "Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum" diyerek yorum yapmaktan kaçındı.
- 9.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci: Boş mukaveleyi bile imzalarım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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