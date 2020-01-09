The Sun: Rojo Fener’e yakın

İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Marcos Rojo ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. The Sun gazetesindeki haberde, Manchester United'de şans bulamayan Arjantinli stoperin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin geçen yaz da 29 yaşındaki Rojo'ya talip olduğu ve bu kez transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.