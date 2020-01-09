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09 Ocak 2020, Perşembe
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: Rojo Fener’e yakın

The Sun: Rojo Fener’e yakın

İngiliz basını, 'nin ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. gazetesindeki haberde, 'de şans bulamayan Arjantinli stoperin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

İngiliz basını, 'nin ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. gazetesindeki haberde, 'de şans bulamayan Arjantinli stoperin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin geçen yaz da 29 yaşındaki Rojo'ya talip olduğu ve bu kez transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

  1. 9.1.2020
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