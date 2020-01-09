The Sun: Rojo Fener’e yakın
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Marcos Rojo ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. The Sun gazetesindeki haberde, Manchester United'de şans bulamayan Arjantinli stoperin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Marcos Rojo ile anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. The Sun gazetesindeki haberde, Manchester United'de şans bulamayan Arjantinli stoperin sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe'nin geçen yaz da 29 yaşındaki Rojo'ya talip olduğu ve bu kez transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
- 9.1.2020
- Comolli bitiremedi Beşiktaş getiriyor!
- Galatasaray'da Sedikika’dan sonra bir bomba daha! Teklif yapıldı…
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
The Sun: Rojo Fener’e yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.