Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de tüm ekipler girişimlerini hızlandırmış durumda. Bu kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı isim üzerinde birleşmişti. Özellikle sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferini Trabzonspor bitiriyor. İşte iki takımda transferde son durum ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı...

8 Ocak 2020 Çarşamba 20:42 Güncelleme: 08.01.2020 20:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





