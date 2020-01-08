Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor!
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Süper Lig'de tüm ekipler girişimlerini hızlandırmış durumda. Bu kulüpler arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor aynı isim üzerinde birleşmişti. Özellikle sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferini Trabzonspor bitiriyor. İşte iki takımda transferde son durum ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı...
8 Ocak 2020 Çarşamba 20:42
Güncelleme: 08.01.2020 20:42
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takımın İstanbul'a getirdiği yıldızı Trabzonspor kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilirken Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı.
Sarı-lacivertli takım sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi ve ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 31 puanla 4. sırada yer aldı.
Sezonun ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen Fenerbahçe aynı başarıyı defans hattında gösterememişti.
Savunmanın ortasında istikrar sorunu yaşayan Fenerbahçe, bireysel hatalardan birçok gol yedi ve beklenmedik puan kayıpları yaşadı.