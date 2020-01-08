Simon Falette: Fenerbahçe dünyanın en iyi kulüplerinden biri

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ilk transferini duyurdu.

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Falette, Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm güzel şeylerin başlangıcı olur" dedi.

27 yaşındaki Gineli futbolcu, bu sezon Bundesliga'da Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.