Simon Falette: Fenerbahçe dünyanın en iyi kulüplerinden biri
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper Simon Falette, "Fenerbahçe hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında" diye konuştu.
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 4. sırada kapatan Fenerbahçe, ilk transferini duyurdu.
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Falette, Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm güzel şeylerin başlangıcı olur" dedi.
27 yaşındaki Gineli futbolcu, bu sezon Bundesliga'da Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 00:46
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Simon Falette: Fenerbahçe dünyanın en iyi kulüplerinden biri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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