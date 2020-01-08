Simon Falette: Fenerbahçe dünyanın en iyi kulüplerinden biri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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Simon Falette: dünyanın en iyi kulüplerinden biri

Simon Falette: Fenerbahçe dünyanın en iyi kulüplerinden biri

'nin 'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper Simon Falette, "Fenerbahçe hem 'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında" diye konuştu.

'in 17. haftasında 'u 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı 4. sırada kapatan , ilk transferini duyurdu.

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi 'ta forma giyen 27 yaşındaki Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Falette, Fenerbahçe'ye olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe hem 'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm güzel şeylerin başlangıcı olur" dedi.

27 yaşındaki Gineli futbolcu, bu sezon Bundesliga'da Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 00:46
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