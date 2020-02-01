Cumartesi ateşi!

Süper Lig'in 20. haftası müthiş bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şenol Güneş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. 1 maç eksiğine rağmen lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yenip iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.



FENER'DE 1, FIRTINA'DA 3 EKSİK

Üst üste 4 galibiyet alan sarı-lacivertli takım ise seriyi sürdürmenin peşinde. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dışında eksik bulunmuyor. Karadeniz temsilcisinde ise Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz sakatlıkları, Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak. Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sona ermişti. Goller Garry Rodrigues ve Ekuban'dan gelmişti.



KANARYA'DA 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Muriç ve Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.



TRABZON'DA SARI ALARMI

Trabzonspor'da ise 4 isim kart cezası sınırında bulunuyor. Bordo-mavilililerde Obi Mikel, Pereira, Campi ve Hosseini bugün sarı kart görürse gelecek haftaki Gençlerbirliği sınavında forma giyemeyecekler. Trabzon'da ayrıca Nwakaeme de kart sınırındaki bir başka futbolcu.



EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.



EN GOLLÜSÜ 30 YIL ÖNCE

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.



ÇİMŞİR'İN İLK DERBİSİ

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü hüseyin çimşir, bordomavili takımın başındaki ilk derbi karşılaşmasına çıkacak. bu maç aynı zamanda ersun yanal ve hüseyin çimşir arasındaki ilk hoca kapışması da olacak.



RAKAMLARLA DERBİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 125. kez karşı karşıya gelecek. 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

48

Sarı-lacivertli ekip, 93 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 124 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

290

Fenerbahçe'nin toplam 156 golüne, Trabzonspor 134 golle cevap verdi. Topam 290 gol atıldı. 93 Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

122

Fenerbahçe'nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi. 21 Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Şimdiye kadar Trabzon'da yapılan resmi ve özel 51 maçta Trabzonspor 21, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

58

Trabzon'da Trabzonspor 58, Fenerbahçe 55 gol attı. 17 Ligde Trabzon'daki 46 maçta taraflar 17'şer galibiyet elde etti. 12 karşılaşma eşitlikle sona erdi. Trabzon'daki maçlarda bordo-mavililer 50, sarı-lacivertliler 54 gol attı.

6

Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık galibiyetle alan Fenerbahçe, daha sonraki 6 karşılaşmada galibiyet alamadı. Söz konusu 6 maçın 5'i berabere biterken, Trabzonspor 1 kez kazandı. 1 Trabzonspor, sarı-lacivertlilerle karşılaştığı son 21 resmi maçtan sadece bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakibini bu süreçte 25 Kasım 2018'de yenebilen bordo-mavililer, 10'ar yenilgi ve beraberlik aldı.