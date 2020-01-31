Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik derbiye 24 saat kala heyecan doruğa çıkarken Hüseyin Çimşir, Arjantinli maestro Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da zorlu maç öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...
31 Ocak 2020 Cuma 06:46
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tüm Türkiye'nin gözlerini çevireceği derbi maçında Trabzonspor, Şenol Güneş Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı karşılaşmada her iki takımın da tek hedefi galibiyet...
GALERİ DEVAM EDİYOR
EVİNİN KRALI Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda çok sert esiyor. Karadeniz ekibi, özellikle geçen sezondan bu yana İstanbul'un 3 dev takımıyla oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi. Tüm karşılaşmalarda stat dolarken, Fırtına söz konusu 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.
Bordo- mavililer, geçen sezon sahasında Galatasaray'ı 4-0 yenerken, bu sezon ise 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup edip yıllardır süren hasrete son veren Fırtına, Beşiktaş'ı da 2-1 ve 4-1'lik skorlarla geçti. Trabzonspor ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 5 maçta 13 puan aldı. Hedef, Fenerbahçe'yi yıkıp, müthiş seriyi devam ettirmek.
TAHKİM'DEN RET TFF Tahkim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndakiDenizlispor maçında kırmızı kart gören futbolcusu Nwakaeme için yapılan itirazı karara bağladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un futbolcusu Nwakaeme ile ilgili itirazı incelendi.
Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor futbolcusu AnthonyNnaduzorNwakaeme yönünden yaptığı itirazının esastan reddine oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. Nwakaeme, yarınki Fenerbahçederbisinde yok.