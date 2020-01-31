Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik derbiye 24 saat kala heyecan doruğa çıkarken Hüseyin Çimşir, Arjantinli maestro Sosa'ya, Ersun Yanal ise Brezilyalı Gustavo'ya çok güveniyor. Her iki teknik adam da zorlu maç öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'ler...

31 Ocak 2020 Cuma 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





