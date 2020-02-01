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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Ankaragücü maçını unutmayın

Ankaragücü maçını unutmayın

, mücadelesi öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İmparator, son 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik alan ve ligin dibine demir atan Kayserispor mücadelesinin kolay geçmeyeceğini söyledi.

, mücadelesi öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İmparator, son 5 karşılaşmada 4 yenilgi, 1 beraberlik alan ve ligin dibine demir atan Kayserispor mücadelesinin kolay geçmeyeceğini söyledi. Usta çalıştırıcı "Ankaragücü maçını unutmayın. 2-0 öndeyken eksik rakibimize karşı puan verdik. Ligde kolay maç yok. Hepsini tam konsantrasyonla oynayacaksınız" ifadelerini kullandı.
  1. 1.2.2020
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