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01 Şubat 2020, Cumartesi
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: Her maçımız bir final

Fernando Muslera: Her maçımız bir final

Aslan'ı bu sezon ayakta tutan isimlerin başında gelen Muslera şampiyonluk için umutlu... Uruguaylı eldiven "İlk devrede çok kritik puanlar kaybettik ve artık fazla şansımız kalmadı. Artık maç maç bakıyoruz. Hepsini kazanmak için uğraşıyoruz" dedi.

Aslan'ı bu sezon ayakta tutan isimlerin başında gelen Muslera şampiyonluk için umutlu... Uruguaylı eldiven "İlk devrede çok kritik puanlar kaybettik ve artık fazla şansımız kalmadı. Artık maç maç bakıyoruz. Hepsini kazanmak için uğraşıyoruz" dedi. Tecrübeli kaleci, 'ın geçmiş yıllarda da geriden gelip şampiyonluklar kazandığını hatırlattı. 33 yaşındaki file bekçisi "Galatasaray asla pes etmez. Biz de son ana kadar şansımızın peşinden koşacağız. Bir kez daha başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 1.2.2020
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