Fernando Muslera: Her maçımız bir final
Aslan'ı bu sezon ayakta tutan isimlerin başında gelen Muslera şampiyonluk için umutlu... Uruguaylı eldiven "İlk devrede çok kritik puanlar kaybettik ve artık fazla şansımız kalmadı. Artık maç maç bakıyoruz. Hepsini kazanmak için uğraşıyoruz" dedi.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fernando Muslera: Her maçımız bir final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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