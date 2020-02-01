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01 Şubat 2020, Cumartesi
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formayı giydi

Erkan Süer formayı giydi

Aslan'ın devre arası döneminde renklerine bağladığı son futbolcu olan dün tanıtıldı.

Aslan'ın devre arası döneminde renklerine bağladığı son futbolcu olan dün tanıtıldı. Akademi hesabından "Hoş geldin Erkan Süer" açıklaması yapıldı. 18 yaşındaki futbolcuya, sarı-kırmızılı forma ile başarılar dilendi.
  1. 1.2.2020
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