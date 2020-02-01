Trabzonspor'da şifre: Agresif oyun

1: İki kulüp arasında yaşanan demeç savaşları sonrasında gerilen ortamı toparlamak isteyen Trabzon yerel basını, ortak bir başlıkla çıkarak taraftarlara sakin olunması konusunda çağrıda bulundu. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu yönde bir açıklama yaptı.

2: Hüseyin Çimşir, antrenmanları basına kapattı ve Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları yardımcılarıyla birlikte detaylı bir şekilde analiz etti. Oyuncularına agresif oyun ve top kontrolünün kendilerinde olması konusunda uyarılarda bulundu.

3: Fenerbahçe derbisinin geçmişte yaşanan gerginliklerden uzak olmasını isteyen teknik heyet, yönetim kurulu ile bir araya geldi ve oyunculara ekstra prim verilmedi. Sıradan bir maça çıkıyormuşçasına hazırlıklar yapıldı.

4: Satışa sunulan biletler sadece 3.5 dakika içerisinde tamamen tükendi. Misafir takım seyircisi maça alınmayacağı için o tribün biletleri de anında satıldı. Taraftar dernekleri başkanları ile özel toplantılar yapıldı.

5: Çimşir, rakibin özellikle son dönemdeki formda oyuncuları Muriç, Kruse, Rodrigues'in iyi ve zayıf yönleri konusunda savunma oyuncularıyla özel çalışmalar yaptı. Orta saha ile savunma isimleri Fenerbahçe'ye karşı daha yakın oynayacak.

6: Saha içerisinde oluşabilecek bir gerginlikte tüm sorumluluk kaptan Jose Sosa'da olacak. Hem takım arkadaşlarını sakinleştirme hem de hakem ile diyaloglarda ön plana çıkan isim o olacak.

7: Sakatlıkları bulunan Ekuban ve Sturridge iyileşti. Her iki oyuncu da teknik direktörden formayı almak için antrenmanlarda ekstra çalışmalar yaptı. Sturridge, maça ekstra motive olabilmek için arkadaşlarını ve menajerlerini de şehre davet etti.

8: Başkan Ahmet Ağaoğlu maçtan günler öncesinden Trabzon'a geldi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcularla bire bir diyaloglarda bulundu. Onlara desteklerini iletti.

9: Çimşir, perşembe gününe kadar kart cezasının iptali gündemde olan Nwakaeme'nin olma ihtimali ve olmama ihtimalini dikkate alarak iki farklı kadro ile hazırlık yaptı. Nwakaeme'nin yokluğunda hücum organizasyonlarını Ndiaye yönlendirecek.

10: Bordo-mavili takımın en çok güvendiği isimlerin başında formda oyuncu Sörloth yer alıyor. Norveçli forvet hafta başından itibaren rakip savunma oyuncularının zaafları üzerine özel olarak hazırlandı ve maça motive edildi.