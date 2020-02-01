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01 Şubat 2020, Cumartesi
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karşısında ilk peşinde!

Trabzonspor Fenerbahçe karşısında ilk peşinde!

, sahasında konuk edeceği 'yi mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanarak zirve yarışında 1 maç eksiğine rağmen rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Kritik mücadele öncesi bordo-mavili takımın 35 puanı bulunuyor.

, 'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde 41 puanla lider durumda bulunan 'un 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde yer alan ekibi, 37 puanla 2. sırada yer alan rakibini yenerek zirvede yarışında iddiasını daha da güçlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA İLK PEŞİNDE

Geçen hafta BtcTurk karşılaşması bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak. Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding 'u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde 'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

BİLETLER 3.5 DAKİKADA BİTTİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor'da zorlu maç öncesinde Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yukatel Denizlispor ile oynanılan kupa maçında kırmızı kart gören Nwakaeme de kritik mücadelede görev alamayacak.

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  1. 01.02.2020
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