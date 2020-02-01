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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Emre Mor komşuya

Sezon başında 'dan büyük umutlarla edilen beklentilerin çok altında kalmıştı.

Sezon başında 'dan büyük umutlarla edilen beklentilerin çok altında kalmıştı. 17 resmi maçta gol atamayan, asist de yapamayan 22 yaşındaki futbolcuya ikinci devrede kulübün planları içinde olmadığı deklare edilmişti. Devre arasında İngiliz ekipleriyle görüşen Emre Mor, dün ile masaya oturdu.
  1. 1.2.2020
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