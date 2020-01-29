Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''

Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da stoper transferinin henüz gerçekleşmemiş olması taraftarın tepkisini çekti. Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle takıma stoper takviyesinin zorunlu olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yönetime transfer isyanında bulundu. İşte o yorumlar...

29 Ocak 2020 Çarşamba 23:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





