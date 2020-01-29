Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''

Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''

Ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Galatasaray'da stoper transferinin henüz gerçekleşmemiş olması taraftarın tepkisini çekti. Luyindama'nın uzun süreli sakatlığı sebebiyle takıma stoper takviyesinin zorunlu olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar sosyal medyadan yönetime transfer isyanında bulundu. İşte o yorumlar...
29 Ocak 2020 Çarşamba 23:26
Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''

31 Ocak'ta sona erecek olan ara transfer döneminde henüz bir stoper takviyesi yapmayan Galatasaray'da oklar yönetime çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada 'StoperNeredeBaşkan' hastaghini gündeme sokarken, transferin gelmemesi yönetiminin kredisinin tükeneceği şeklinde yorumlandı.

İşte o yorumlar...

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Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
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