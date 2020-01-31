Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı
Son dakika haberine göre stoper arayışında olan Galatasaray, Çekya ekiplerinden Sparta Prag forması giyen eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile eski oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağladı.
Futbola Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, buradan Galatasaray altyapısına geçti. Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan milli futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Son olarak sezon başında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a bonservisi verilen 28 yaşındaki demeyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 haziranında sona eriyor.
- 31.01.2020
- Güncelleme: 31.01.2020 15:47
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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