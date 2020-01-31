Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı

Galatasaray stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile eski oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağladı.

Futbola Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, buradan Galatasaray altyapısına geçti. Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan milli futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Son olarak sezon başında Çekya temsilcisi Sparta Prag'a bonservisi verilen 28 yaşındaki demeyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 haziranında sona eriyor.