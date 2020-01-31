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31 Ocak 2020, Cuma
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eski futbolcusu 'yı kadrosuna kattı

Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattı

Son dakika haberine göre stoper arayışında olan , Çekya ekiplerinden forması giyen eski oyuncusu ile anlaşmaya vardı.

stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Bir süredir Roma forması giyen milli futbolcu Mert Çetin'in transferi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim'in isteği ile eski oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

Futbola Altay altyapısında başlayan Semih Kaya, buradan Galatasaray altyapısına geçti. Galatasaray'da uzun yıllar top koşturan milli futbolcu çeşitli takımlara kiralık olarak gönderildi. Son olarak sezon başında Çekya temsilcisi 'a bonservisi verilen 28 yaşındaki demeyimli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2020 haziranında sona eriyor.

  1. 31.01.2020
  2. Güncelleme: 31.01.2020 15:47
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