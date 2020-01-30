Depremzede Emir’e Fenerbahçe morali
Fenerbahçeli futbolcular, Elazığ depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek ile görüntülü konuşma yaptı.
Hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Çiçek'le konuşan Altay, Zanka, Ferdi, Rodrigues, Deniz, Jailson, Sadık, Gustavo ve Muriç, tesislere ve Kadıköy'de bir maça davet etti. Altay, okul takımında kalecilik yaptığını öğrendiği Emir'e imzalı forma ve eldiven gönderme sözü verdi.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Depremzede Emir’e Fenerbahçe morali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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