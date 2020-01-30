Depremzede Emir’e Fenerbahçe morali

Hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Çiçek'le konuşan Altay, Zanka, Ferdi, Rodrigues, Deniz, Jailson, Sadık, Gustavo ve Muriç, tesislere ve Kadıköy'de bir maça davet etti. Altay, okul takımında kalecilik yaptığını öğrendiği Emir'e imzalı forma ve eldiven gönderme sözü verdi.