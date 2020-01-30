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30 Ocak 2020, Perşembe
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Depremzede Emir’e morali

Depremzede Emir’e Fenerbahçe morali

Fenerbahçeli futbolcular, depreminde enkaz altından çıkarılan 12 yaşındaki taraftarı Mustafa Emir Çiçek ile görüntülü konuşma yaptı.

Hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Çiçek'le konuşan Altay, Zanka, Ferdi, Rodrigues, Deniz, Jailson, Sadık, Gustavo ve Muriç, tesislere ve 'de bir maça davet etti. Altay, okul takımında kalecilik yaptığını öğrendiği Emir'e imzalı forma ve eldiven gönderme sözü verdi.

  1. 30.1.2020
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