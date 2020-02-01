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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Espor’da ilk sınav

Espor’da ilk sınav

, 2020 şampiyonluğu için ilk maçına bugün 'nde çıkıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz Kış Mevsimini şampiyon tamamlamıştı. 9 hafta sürecek normal sezon, play-offlar ve Kış Mevsimi Finali ile tamamlanacak.

, 2020 şampiyonluğu için ilk maçına bugün 'nde çıkıyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz Kış Mevsimini şampiyon tamamlamıştı. 9 hafta sürecek normal sezon, play-offlar ve Kış Mevsimi Finali ile tamamlanacak.

  1. 1.2.2020
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