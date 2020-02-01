Kulüp bulması istenen Alper Potuk, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ile anlaşamayınca kadro dışı bırakıldı. Trabzon'a götürülmeyen tecrübeli orta saha çalışmalarına Dereağzı Tesisleri'nde devam edecek. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper, 2013'te Eskişehirspor'dan 7 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.
Kulüp bulması istenen Alper Potuk, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü ile anlaşamayınca kadro dışı bırakıldı. Trabzon'a götürülmeyen tecrübeli orta saha çalışmalarına Dereağzı Tesisleri'nde devam edecek. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper, 2013'te Eskişehirspor'dan 7 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.
- 1.2.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Alper Potuk kadro dışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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