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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Alper Potuk kadro dışı

Kulüp bulması istenen , ve Ankaragücü ile anlaşamayınca bırakıldı. 'a götürülmeyen tecrübeli orta saha çalışmalarına 'nde devam edecek. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper, 2013'te 'dan 7 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.

Kulüp bulması istenen , ve Ankaragücü ile anlaşamayınca bırakıldı. 'a götürülmeyen tecrübeli orta saha çalışmalarına 'nde devam edecek. 2022'ye kadar sözleşmesi olan Alper, 2013'te 'dan 7 milyon 250 bin euro'ya alınmıştı.

  1. 1.2.2020
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