Fenerbahçe çabukluk ve şut çalıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe çabukluk ve şut çalıştı

çabukluk ve şut çalıştı

Fenerbahçe çabukluk ve şut çalıştı

karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün tesislerde koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda ise futbolcular kaleye bol bol şut çektiler.

Tedavisi devam eden Hasan Ali dışındaki bütün oyuncular idmanda yer aldı. Çalışmada oyuncuların oldukça neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklarına bugün de devam edecek olan Kanarya, yarın 'a hareket edecek.

  1. 30.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe çabukluk ve şut çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN