Fenerbahçe çabukluk ve şut çalıştı
Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler dün tesislerde koşu, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile çift kale maç yaptı. Antrenmanın sonunda ise futbolcular kaleye bol bol şut çektiler.
Tedavisi devam eden Hasan Ali dışındaki bütün oyuncular idmanda yer aldı. Çalışmada oyuncuların oldukça neşeli oldukları dikkatlerden kaçmadı. Hazırlıklarına bugün de devam edecek olan Kanarya, yarın Trabzon'a hareket edecek.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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