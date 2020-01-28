Artık durmak yok!
Son 6 maçta attığı 4 golle suskunluğuna son veren Max Kruse'u teknik heyet özel olarak tebrik etti. Alman yıldız başarısını takım olarak iyi oynamalarına bağladı.
Son 6 maçta attığı 4 golle suskunluğuna son veren Max Kruse'u teknik heyet özel olarak tebrik etti. Alman yıldız başarısını takım olarak iyi oynamalarına bağladı. Kariyeri boyunca sezonun ikinci yarılarında hep yüksek sayıda gol atan Kruse, skor katkısını bundan sonra da devam ettirmek istediğini ifade etti. Trabzonspor karşısında da tek hedeflerinin 3 puan olacağını dile getirdi.
- 28.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Artık durmak yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.