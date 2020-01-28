Artık durmak yok!

Son 6 maçta attığı 4 golle suskunluğuna son veren Max Kruse'u teknik heyet özel olarak tebrik etti. Alman yıldız başarısını takım olarak iyi oynamalarına bağladı. Kariyeri boyunca sezonun ikinci yarılarında hep yüksek sayıda gol atan Kruse, skor katkısını bundan sonra da devam ettirmek istediğini ifade etti. Trabzonspor karşısında da tek hedeflerinin 3 puan olacağını dile getirdi.