Herkes şaştı kaldı! Adil Rami...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper Adil Rami, ligin ilk yarısında Ankaragücü ile oynanan maçta yaptığı büyük hata ile ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Fransız futbolcu, gerek özel hayatıyla gündeme gelmesi gerekse performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal'dan da kesik yemişti.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden sportif direktör Damien Comolli'nin Antalya'da yapılan devre arası kampında uyarılarda bulunduğu Adil Rami, kendini futbola vermeye başladı. Fazla kilolarından kurtulan ve yoğun idman temposuna giren Rami, futbola yeniden döndü. Ersun Yanal'ın ligin ilk yarısında üstünü çizdiği ve ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği tecrübeli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında şaşkınlığa neden oldu.

TAKIMDA KALMASI MUHTEMEL

34 yaşındaki deneyimli stoper, Kayserispor karşısında yaptığı defansif müdahaleler ve istekli oyunuyla dikkat çekti. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Fransız oyuncu için tekrardan bir değerlendirme yapılacağı ve yıldız ismin takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.

Kariyerinde Lille, Valencia, Milan, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Fas asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.