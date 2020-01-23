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23 Ocak 2020, Perşembe
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Herkes şaştı kaldı! ...

Herkes şaştı kaldı! Adil Rami...

'de ligin ilk yarısında gösterdiği performansla teknik direktör tarafından kulüp bulması istenen Fransız stoper 'nin, 'nda oynanan maçında gösterdiği performans şaşkınlığa neden oldu ve oyuncu hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli stoper , ligin ilk yarısında Ankaragücü ile oynanan maçta yaptığı büyük hata ile ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Fransız futbolcu, gerek özel hayatıyla gündeme gelmesi gerekse performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör 'dan da kesik yemişti.

Geçtiğimiz günlerde istifa eden sportif direktör Damien Comolli'nin 'da yapılan devre arası kampında uyarılarda bulunduğu Adil Rami, kendini futbola vermeye başladı. Fazla kilolarından kurtulan ve yoğun idman temposuna giren Rami, futbola yeniden döndü. Ersun Yanal'ın ligin ilk yarısında üstünü çizdiği ve ocak ayında takımdan gönderilmesini istediği tecrübeli oyuncu, 'nda oynanan maçında şaşkınlığa neden oldu.

TAKIMDA KALMASI MUHTEMEL

34 yaşındaki deneyimli stoper, Kayserispor karşısında yaptığı defansif müdahaleler ve istekli oyunuyla dikkat çekti. Teknik heyetin gözüne girmeyi başaran Fransız oyuncu için tekrardan bir değerlendirme yapılacağı ve yıldız ismin takımda kalmasının beklendiği ifade edildi.

Kariyerinde Lille, , Milan, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda forma giyen Fas asıllı Fransız futbolcu, Fransa Milli Takımı ile 'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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  1. 23.01.2020
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